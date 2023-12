Slovenski odbojkarji v boj za olimpijske igre pred domačimi navijači

Mednarodna odbojkarska zveza FIVB je Slovenijo izbrala za gostiteljico enega od turnirjev elitne lige narodov, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Sploh prvi turnir elitne lige narodov v Sloveniji bo med med 18. in 23. junijem v Stožicah.

Slovenski odbojkarji se bodo maja prihodnje leto podali v boj za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, morda celo odločilni turnir pa bodo igrali pred svojimi navijači v ljubljanskih Stožicah. Izbrana vrsta na svetovni lestvici trenutno zaseda visoko sedmo mesto, ki jo še vodi na olimpijski turnir, svoj položaj v razvrstitvi pa bodo morali varovanci Gheorgheja Cretuja ohraniti vse do konca rednega dela lige narodov.

Ta se bo zanje začela z uvodnim turnirjem, ki se bo odvijal od 21. do 26. maja v turški Antalyi in na katerem bodo ob Sloveniji igrale še Poljska, ZDA, Turčija, Francija, Nizozemska, Kanada in Bolgarija.

Med 4. in 9. junijem se bodo Slovenci podali na Japonsko, ki bo gostila Brazilijo, Poljsko, Slovenijo, Iran, Turčijo, Bolgarijo in Nemčijo. Slovenske odbojkarje nato čaka še tretji turnir, na katerem bodo na krilih svojih navijačev v Stožicah skušali potrditi svoj prvi nastop na olimpijskih igrah ali pa si ga v Ljubljani dokončno priboriti. Tam bodo še reprezentance Poljske, Italije, Argentine, Srbije, Turčije, Kube in Bolgarije.