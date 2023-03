Slovenski orli svetovni prvaki

Slovenska skakalna reprezentanca v postavi Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek je postala svetovni prvak na ekipni tekmi v Planici. Srebro so osvojili Norvežani, bron pa olimpijski prvaki Avstrijci. Za Slovenijo je bila to tretja kolajna na domačem SP, od tega druga zlata. Prav pod vse so se podpisali skakalci in skakalke.

Za Slovenijo je današnje zlato peto v zgodovini SP v nordijskem smučanju in tretja kolajna na moških ekipnih tekmah po Oberstdorfu 2005 in Oslu 2011, a prva najžlahtnejšega leska.

V prvi skupini je od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote skakal Kos, ki ni dobil priložnosti na posamični tekmi na veliki skakalnici. Na ekipni tekmi je po prvem skoku zasedal četrto mesto, v drugo pa je skočil nekoliko slabše za tretje mesto slovenske četverice pred nadaljevanjem.

Je pa v drugi seriji v drugi skupini zaostanek nadoknadil Jelar, ki je skočil kar 138 m in obema najboljšima slovenskima orloma priboril lepo izhodišče v boju za zlato kolajno.

Zajc je v prvi seriji skočil 132 metrov, v drugi pa še štiri metre dlje. S tem je svetovni prvak s petkove posamične tekme Lanišku omogočil zadnji skok kar z 10,5 točke prednosti. Ta je nato odgovoril na izziv Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda in celo povečal prednost na 12,9 točke naskoka pred Norveško. Avstrijci so na tretjem mestu zaostali 39,5 točke.