SloVolley in Soča uspešna, poraz obeh Zaletov

ŽENSKA C-LIGA

Vivil – Zalet ZKB 3:0 (25:16, 25:14, 25:13)

Zalet ZKB: Ban 1, Ciuch 4, Kalin 5, Kovačič 7, Skerk 6, Vattovaz 2, Briscech (libero), Bezin, Grilanc, Lizza, Marion, Močnik. Trenerka Demi Vattovaz

Zalet ZKB je bil v tem krogu pred prezahtevno nalogo in se, kot je bilo predvideno, iz Ville Vicentine vrača praznih rok. Vivil je bil tako fizično kot tehnično boljši od naše ekipe, razpolaga s homogeno ekipo z odličnim in agresivnim servisom, dobro obrambo in neustavljivim napadom, v katerem je blestela lanska zaletovka Francesca Misciali (njena sestra Ilaria, ki je v lanski sezoni bila tudi članica Zaleta, igra v vlogi libera). Poleg tega je bila pri domačinkah morala na višku, saj so v prejšnjem krogu premagale Tarcento, enega glavnih nasprotnikov v boju za prvo mesto.

Igralke Zaleta ZKB so resda osvojile malo točk v vsakem setu, vendar so zaigrale zelo borbeno in požrtvovalno, kar seveda proti objektivno boljšemu nasprotniku ni bilo dovolj.

Trenerka Demi Vattovaz poraza sploh ne dramatizira: »To ni bila tekma, na kateri bi ciljale na točke, te tekme še pridejo, saj je Vivil boljši od nas in res upam, da bo napredoval, ker si to prav gotovo zasluži. Bil pa je to za nas pravzaprav zelo dragocen trening, da smo se pomerile na višjem nivoju kot običajno. Svojim igralkam res nimam česa očitati, saj smo se vse borile, pohvalila pa bi predvsem oba centra, Veroniko Skerk in Irene Kalin.«

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Il Pozzo 3:0 (25:11, 25:19, 25:20)

SloVolley ZKB: Castellani 1, Bulfon 16, Terpin 16, Komjanc 8, Jerič 6, Sutter 7, Dessanti (L), Vremec (L), Bensa 3, Margarito 0, Micali 1, Segre. Trener: Peterlin

ŽENSKA D-LIGA

Staranzano – Zalet 3:0 (25:11, 25:11, 25:14)

Zalet: Olivotti 3, Gulich 7, Lakovič 4, Luxa 0, Rapotec 3, Regent 1, Gargiuolo (L1); Dandri 0, Mbengue 2, Karadzic, Oberdan, Santon, Movio (L2). Trener: Bosich

Farravolo – Soča Lokanda Devetak ZKB 0:3 (24:26, 18:25, 19:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 10, Piva 11, Komic 12, Menis 5, Paulin 6, Cotič 1, L. Berzacola 1, A. Berzacola, Gruden, Tognolli, Coco, Tosolini, D'Amelio (L1), Buna (L2). Trener: Orel

Odbojkarice Soče Lokanda Devetak ZKB so suvereno premagale ekipo Farravolo. Sočanke so srečanje v polni telovadnici v Fari začele nekoliko nervozno in naredile več napak (v celem setu so jih naredile devet). Prvi set je bil tako tudi najbolj izenačen, a z zbrano igro v drugi polovici niza jim ga je na koncu vseeno uspelo osvojiti. V drugem in tretjem nizu so stalno vodile za nekaj točk, a so se nasprotnice dobro upirale in gladka zmaga ni bila enostavna, pa čeprav sodi Farravolo k dnu lestvice.