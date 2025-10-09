SloVolley v D-ligi z mlado ekipo

SloVolley Studio Vegliach bo v letošnji sezoni nastopal v moški D-ligi z mlado ekipo. Uradno so ekipo vpisali pod društvo Olympie, pod katerim je tudi SloVolley ZKB, ki nastopa v C-ligi, tako da bi lahko mladi igralci občasno sodelovali tudi z ekipo v C-ligi.

Jedro ekipe SloVolleyja Studio Vegliach v D-ligi je ostalo podobno lanskemu Sloge Tabor. Ekipo še naprej trenira Loris Manià, pomožni trener pa je David Jercog. Ekipi na treningih pomaga tudi Luca Dessanti, ki bo pomožni trener v prvenstvu U19, v katerem bo nastopila podobna ekipa (z izjemo tistih, ki so mladinsko prvenstvo prerasli). Ekipo so zapustili nekateri igralci, dopolnili pa so jo z nekaterimi ravno tako mladimi odbojkarji Olympie. Pridružili so se jim je še odbojkar iz Tržiča in odbojkarja iz Pradamana in Vicenze, ki sta se za SloVolley odločila zaradi študija v Trstu.

Kot rečeno nekateri odbojkarji sodelujejo tudi s SloVolleyjem ZKB v C-ligi in imajo tako več treningov. Tiste tedne, ko se tekme obeh ekip ne bodo pokrivale, bodo nekateri mladi odbojkarji na razpolago obema trenerjema.

»V D-ligi ciljamo predvsem na nabiranje izkušenj in rast posameznih igralcev. Ekipa je zelo mlada, tako kot lani, sicer z eno leto več izkušenj. Seveda bomo ciljali na obstanek, ki ga moramo doseči, a končna uvrstitev ne bo pomembna, pomembna bo rast posameznikov,« je dejal pomožni trener David Jercog.

SloVolley Studio Vegliach bo letošnje domače tekme igral v Repnu ob nedeljah ob 17. uri. Prva bo doma proti Prati.