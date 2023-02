SloVolley v finale, Zalet pa ne

ODBOJKA

DEŽELNI POKAL V MOŠKI C-LIGI

AP Mortegliano - SloVolley ZKB 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 14:25)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Cobello 4, Cotic 9, Hlede 5, Kante 3, Komjanc 18, Terpin 5, Margarito (L1), Cavdek (L2), Antoni, Corsi 2, Kosmina 10. Trener: Loris Mania'.

SloVolley ZKB se je po lepi zmagi v Morteglianu uvrstil v finale deželnega pokala, ki bo v nedeljo v Lauzaccu v videmski pokrajini.

Zmaga združene ekipe je povsem zaslužena. V temni in neprijetni telovadnici v Morteglianu sta ekipi začeli zelo zbrano in borbeno in si bili stalno enakovredni, dokler se ni na koncu SloVolleyu ZKB uspelo odlepiti in prvi set zaključiti v svojo korist. V drugem so bolje začeli domačini, dvakrat visoko povedli, a so jih gostujoči odbojkarji obakrat ujeli, na koncu pa se je sreča nasmehnila Morteglianu. Vse je kazalo na izenačenje tudi v tretjem nizu, ko sta si bili ekipi enakovredni do 14. točke. Za preobrat je poskrbel Matija Corsi, ki je z odličnimi servisi spravil na kolena domači sprejem, tako da Mortegliano ni več mogel uspešno graditi igre, SloVolley ZKB pa je učinkovito odigral set do konca in potem v četrtem z odlično igro povsem nadigral domačo ekipo.

Za uspeh zasluži pohvalo vsa ekipa, zelo dobro pa se je odrezal predvsem Filip Hlede, ki je kljub svojim 40 letom neštetokrat pretekel igrišče in svoje napadalce zalagal z nadvse uporabnimi žogami.

V finalu se bo SloVolley ZKB ob 17.00 pomeril s tržaškim CUS-om, ki je v drugem polfinalnem srečanju brez težav premagal tržaški Tre Merli.

DEŽELNI POKAL V ŽENSKI C-LIGI

Zalet ZKB Trst Gorica – Pordenone Volley 1:3 (22:25, 25:22, 22:25, 11:25)

Zalet ZKB: Furlan 8, Ilaria Misciali 14, Francesca Misciali 14, Surian 9, Vattovaz 3, Winkler 2, Lovriha (L), Grilanc 0, Stergonšek 0, Tromba 0. Trener: Nicholas Privileggi.

Zaletu ZKB ni uspelo, da bi se uvrstil v nedeljski finale deželnega pokala, saj je v polfinalu v telovadnici v Repnu moral položiti orožje pred gostjami iz Pordenona.