SloVolley zaključuje leto 2023 z 12. zaporedno zmago

SloVolley ZKB- Mortegaliano 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

SloVolley: Jereb 0, Kosmina 17, Antoni 1, Riccobon 5, Giusto 14, Buri 10, Margarito (L1), Dessanti (L2), Castellani 0, Terpin 0, Jerič 2, Komjanc 7, Skilitsis 1. Trener: Peterlin.

SloVolley ZKB je leto 2023 zaključil na najboljši način. Pred domačimi gledalci je v 48 urah slavil še drugič in tako vknjižil 12. zaporedno zmago.

Mortegliano se je sicer izkazal res boljši kot v prvem delu sezone, a kljub temu mu je SloVolley na domačem igrišču dovolil kaj več samo v prvem nizu. Ta je bil tudi najbolj izenačen. Pri 17:17 pa je trener Peterlin spet izkoristil dolgo klop. Na igrišče je vstopil Casetellani in z ostrimi servisi spravil v težave tekmece. SloVolley je tako prevzel štiri točke naskoka, kar je bilo tudi dovolj za osvojitev niza.

V drugem nizu je SloVolley vodil od začetka do konca, zmaga v tretjem nizu pa je bila najbolj prepričljiva. Mortegliano je sicer v zadnjem delu nudil odpor vse do 11. točke, a več ni zmogel. SloVolley ga je ob zid postavil spet z začetnimi udarci (v tem delu se je izkazal Skilitsis), ki so nasprotnike oddaljili od mreže. Domači odbojkarji so si tako priigrali več lažjih protinapadov in večali prednost. Do konca so gostje dosegli le še štiri točke, SloVolley, ki je od druge polovice drugega niza prikazal res prepričljivo igro, kar štirinajst.

Naj povemo, da je sicer Buri igral kljub želodčnim težavam, a kljub temu ekipi pomagal do novega uspeha.

Prvi nastop v novem letu čaka SloVolley v sredo, 10. januarja, v gosteh pri Volley Clubu.