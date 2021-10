»Smo zdrav fitnes«

Na Stadionu 1. maja že nekaj let uspešno obratuje Bor Fitness. Obiskujejo ga stranke vseh starostnih kategorij, od mladostnikov do odraslih in starejših oseb. Fitnes je po dolgotrajnem zaprtju zaradi covidne pandemije v zadnjih mesecih spet zaživel. Ker bi radi letos privabili še večje število mladih obiskovalcev, si je vodstvo Bor Fitnessa zamislilo teden odprtih vrat za dijake slovenskih višjih srednjih šol v Trstu. Ta bo potekal zadnji teden tega meseca, torej od ponedeljka, 25. oktobra, do sobote, 30. oktobra. O namenu pobude in nasploh o delovanju ter ponudbi Bor Fitnessa smo se pogovorili z vodjo fitnesa, osebno trenerko Karin Malalan.

Najprej kako poteka vadba ob ponovnem odprtju fitnesa in kakšne so sploh omejitve, ki jih morate upoštevati?

Najvažnejše je, da fitnes spet deluje s polno paro. Jasno, upoštevati moramo protikoronska priporočila. Število prisotnih je omejeno glede na velikost prostorov: v našem fitnesu lahko istočasno vadi 10 oseb v zgornji dvorani in 14 v spodnji. Omejeno je tudi število strank v slačilnici, tuši pa so na voljo. Vsi obiskovalci fitnesa morajo imeti veljavno zeleno covidno potrdilo, pred vhodom pa vsakemu izmerimo telesno temperaturo. Pred in po uporabi moramo trenažerje in rekvizite razkužiti. Rada pa bi poudarila, da obisk fitnesa ni časovno omejen. Sami smo se organizirali s predhodnimi rezervaciji, tako da nihče ne čaka pred vhodom.

Kaj ponujate vašim strankam v fitnesu, v prvi vrsti višješolcem, katerim je namenjen teden odprtih vrat?

Imamo dvorano z utežmi in trenažerji ter dvorano za kardio vadbo. Strankam tako ponujamo in svetujemo vsestransko vadbo. Za višješolce so recimo najbolj primerne vaje z lastno težo ter zelo popularna TRX vadba, enostavne vaje z utežmi, vaje za pravilno telesno držo in funkcionalna vadba. Mišični hipertrofiji se pri nas sploh ne posvečamo. Vsakemu vadečemu pripravimo bazičen program vadbe, če pa si kdo želi razviti točno določene sposobnosti, lahko pripravimo tudi specifične programe. Vsekakor vsem strankam sledimo med vadbo.

Še nekaj besed o vaši akciji za višješolce. Zakaj je Bor Fitness primeren za njih?

Naj povem, da nekaj višješolcev redno zahaja k nam. Zdaj bi radi spodbudili še ostale, zato smo jim pripravili posebno ponudbo. Bor Fitness je za njih primeren v prvi vrsti zato, ker je v neposredni bližini slovenskih višjih srednjih šol v Trstu. Pri nas se lahko dijaki ustavijo takoj po koncu pouka, tako da se jim ni treba peljati v center mesta ali kam drugam. Fitnes je dobra alternativa za tiste, ki se ne ukvarjajo s športom ali so šport opustili. Kot sem že povedala, je naša prednost ta, da smo mali fitnes in trenerji se lahko posvečamo čisto vsakemu vadečemu. Smo zdrav fitnes, bodybuilderjev ne maramo.

Kaj pa je še potrebno za obisk fitnesa?

Nismo komercialni fitnes, pač pa društveni fitnes pod okriljem Športnega združenja Bor, zato se morajo naše stranke včlaniti. Za mladoletne morajo v članstvo privoliti njihovi starši. Vsi potrebujejo tudi zdravniško potrdilo (v Italiji t. i. »certificato di idoneità sportiva non agonistica«), ki ga lahko izda splošni zdravnik ali športni zdravnik. Več informacij o našem delovanju so na voljo na naši Facebook strani in na našem Instagram profilu.