Smuči so naložili na voz za konjsko vprego

Od začetka organiziranega smučanja pri Slovenskem planinskem društvu v Gorici je minilo pol stoletja. Na to obletnico sta me opozorila zakonca Saverio in Ines Rožič, ki sta pred petdesetimi leti bila med pobudniki dejavnosti na belih strminah. Da ne bo pomote: ljudje so se že prej podajali na smučišča, vendar konec leta 1970 je SPDG organiziralo prvi smučarski teden (pravzaprav celih deset dni) za svoje najmlajše člane, bolje rečeno za otroke svojih zvestih članov. Tedaj 10-12 letni fantiči in deklice, zdaj odrasli ljudje šestdeset in več let stari, so takrat na Lazni v Trnovskem gozdu prvič spoznali skrivnosti smučarskih veščin. Tam so se naučili, kako si pritrditi smuči na smučarske čevlje, kako se premikati po ravnini in strmini z »dilcami« na nogah, kako uporabiti palice in kako se odpeljati z vlečnico na vrh smučišča. Sledilo je spoznavanje pravega smučanja. Vaditelji so mladim s praktičnimi nasveti pomagali, da premagajo strah pred prvim spustom in prvimi zavoji, najprej v tehniki pluga, nato pa s sonožnim vijuganjem med količki. Mladi so vse to kar hitro osvojili in počasno ter neokorno spuščanje se je že po nekaj dneh spremenilo v pravo »dirjanje« po strmini.Pa pojdimo na začetek naše zgodbe. Pobudi planinskega društva se je odzvalo 36 fantkov in deklic. Prihajali so iz Gorice, Podgore, Štandreža in Sovodenj. Dan po božiču, 26. decembra 1970, so starši s svojimi vozili odpeljali svoje otroke iz Gorice na Lokve. Ker je tistega decembra zapadlo veliko snega, je bila cesta do dva kilometra oddaljene Lazne neprevozna. V raznih zametih se je nabralo tudi do dva metra snega. Z vozom za konjsko vprego je na Lokvah številno goriško odpravo čakal kmet, ki se je po priimku pisal Skok. Na voz so mladi tečajniki in njihovi spremljevalci naložili vso osebno in smučarsko opremo. Voz je krenil po ozki gazi proti Lazni, dolga kolona bodočih smučarjev pa se je za njim podala peš. Danes si kaj takega skoraj ne bi mogli zamisliti, takrat pa je mladina vse to doživljala kot zanimivo pustolovščino. Starši so se odpeljali domov, mlade pa sta spremljala in z njimi ostala vseh deset dni odbornika društva in obenem starša Ines Rožič in Zdenko Vogrič. Ves čas tečaja je bila z otroci prisotna tudi Jožica Smet, dolgoletna odbornica in predsednica SPDG.

