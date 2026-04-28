Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (28. april) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati novo številko športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko brali o Pogačarjevi zmagi na spomeniku Liege - Bastogne - Liege in drugih mednarodnih dogodkih konca tedna.

Kar se domačega športa tiče, smo pri košarki postavili v ospredje play-outa Jadrana in konec sezone Kontovela, pri odbojki scenarije, po katerih lahko SloVolley ZKB napreduje v B-ligo in Soča Lokanda Devetak ZKB v C-ligo ter pri nogometu boj za obstanek Sistiane Sesljana, Sovodenj in Zarje.

V prilogi so tudi običajne rubrike, tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim košarkajem Markom Hmeljakom), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (nogometaša Saše Okretica).