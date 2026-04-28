Jadran v play-outu meddeželne B-lige proti Roburju iz Saronna

Jadran bo obstanek v meddeželni B-ligi naskakoval v play-outu. V prvem krogu končnice za obstanek se bo združena ekipa na dve zmagi pomerila z Roburjem iz Saronna, ki je v diviziji B severovzhodne konference pristal na 13. mestu. Jadran, ki je po nedeljskem porazu v Padovi zasedel končno 12. mesto v diviziji A, ima prednost domačega igrišča, tako da bosta prva tekma (po vsej verjetnosti v soboto ob 18. uri) in morebitna tretja na Čarboli. V drugem paru prvega kroga si bosta nasproti stala Blu Orobica Bergamo (11. v diviziji B) in Olimpia Castello (14. v diviziji A). Zmagovalca prvega kroga bosta dosegla obstanek v ligi, poraženca pa se bosta pomerila v drugem krogu. Poraženec drugega kroga bo nato izpadel v C-ligo.

Sprva je kazalo, da bo Jadranov nasprotnik v prvem krogu play-outa ekipa Blu Orobica iz Bergama. Naposled pa je v diviziji B prišlo do pravega potresa, potem ko je prav v zadnjem krogu iz prvenstva odstopil Marnatese. Ekipa iz okolica Vareseja se v nedeljo zaradi »stavke« svojih košarkarjev in članov strokovnega štaba (zaradi finančnih težav in večmesečne zamude pri izplačilu honorarjev) ni podala na gostovanje v Pavio. Vodstvu kluba tako ni ostalo drugega, kot da izstopi iz prvenstva, kar bo sicer privedlo do visoke denarne kazni (več kot 10 tisoč evrov) in seveda izgubo pravice za igranje v meddeželni B-ligi. Če bo Marnatese želel ohraniti registracijo pri košarkarski zvezi Fip, bo moral svojo pot v članski konkurenci na novo začeti iz najnižje lige, ki je v Lombardiji deželna divizija 4.

Zaradi izstopa iz lige je morala košarkarska zveza izbrisati vse izide tekem Marnateseja v rednem delu prvenstva, kar je posledično privedlo tudi do spremembe končne lestvice divizije B. Oškodovan je bil ravno Saronno, ki je z 12. padel na 13. mesto in tako izgubil prednost domačega igrišča, izpadu pa se je vsaj začasno izognil Sansebasket Cremona, ki je sicer končal na zadnjem mestu.