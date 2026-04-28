VREME
DANES
Torek, 28 april 2026
Iskanje
Košarka

Jadran v play-outu meddeželne B-lige proti Roburju iz Saronna

Odstop Marnateseja iz prvenstva v zadnjem krogu je premešal vrstni red v diviziji B

Erik Piccini |
Trst |
28. apr. 2026 | 7:42
    Jadranov košarkar Lucas Jakin v akciji (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Jadran bo obstanek v meddeželni B-ligi naskakoval v play-outu. V prvem krogu končnice za obstanek se bo združena ekipa na dve zmagi pomerila z Roburjem iz Saronna, ki je v diviziji B severovzhodne konference pristal na 13. mestu. Jadran, ki je po nedeljskem porazu v Padovi zasedel končno 12. mesto v diviziji A, ima prednost domačega igrišča, tako da bosta prva tekma (po vsej verjetnosti v soboto ob 18. uri) in morebitna tretja na Čarboli. V drugem paru prvega kroga si bosta nasproti stala Blu Orobica Bergamo (11. v diviziji B) in Olimpia Castello (14. v diviziji A). Zmagovalca prvega kroga bosta dosegla obstanek v ligi, poraženca pa se bosta pomerila v drugem krogu. Poraženec drugega kroga bo nato izpadel v C-ligo.

Sprva je kazalo, da bo Jadranov nasprotnik v prvem krogu play-outa ekipa Blu Orobica iz Bergama. Naposled pa je v diviziji B prišlo do pravega potresa, potem ko je prav v zadnjem krogu iz prvenstva odstopil Marnatese. Ekipa iz okolica Vareseja se v nedeljo zaradi »stavke« svojih košarkarjev in članov strokovnega štaba (zaradi finančnih težav in večmesečne zamude pri izplačilu honorarjev) ni podala na gostovanje v Pavio. Vodstvu kluba tako ni ostalo drugega, kot da izstopi iz prvenstva, kar bo sicer privedlo do visoke denarne kazni (več kot 10 tisoč evrov) in seveda izgubo pravice za igranje v meddeželni B-ligi. Če bo Marnatese želel ohraniti registracijo pri košarkarski zvezi Fip, bo moral svojo pot v članski konkurenci na novo začeti iz najnižje lige, ki je v Lombardiji deželna divizija 4.

Zaradi izstopa iz lige je morala košarkarska zveza izbrisati vse izide tekem Marnateseja v rednem delu prvenstva, kar je posledično privedlo tudi do spremembe končne lestvice divizije B. Oškodovan je bil ravno Saronno, ki je z 12. padel na 13. mesto in tako izgubil prednost domačega igrišča, izpadu pa se je vsaj začasno izognil Sansebasket Cremona, ki je sicer končal na zadnjem mestu.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: