Soča SloVolley pred domačo publiko šele 2. novembra

Soča SloVolley ZKB Lok. Devetak, kot bo ime ekipi, ki bo v letošnji sezoni nastopala v B-ligi, bo letošnje prvenstvo začela 18. oktobra, pred domačo publiko pa bo zaigrala šele 2. novembra.

Kot izhaja iz začasnega koledarja, ki ga je objavila odbojkarska zveza Fipav, bo v skupini C, v kateri bo igrala Soča, 13 ekip, kar pomeni, da bodo ekipe imele tudi prosti krog. To bo za Sočo SloVolley ravno prvi krog, ki bo na sporedu 11. in 12. oktobra.

V drugem krogu bo sovodenjska ekipa odigrala prvo prvenstveno tekmo v gosteh, in sicer 18. oktobra proti Bardolinu, v gosteh bo nastopila tudi v tretjem krogu. Zato pa bo prva domača tekma za ekipo iz Sovodenj na sporedu 2. novembra proti Bassanu.

Znano je, da bo Soča SloVolley domače tekme igrala ob nedeljah ob 17.30. Na koledarju je navedeno, da bodo domače tekme igrali v sovodenjski telovadnici, a bi lahko predvsem za prvi del sezone prišlo do spremembe.

Prvi del prvenstva bo Soča SloVolley sklenila 18. januarja na gostovanju v Montecchiu, drugi del pa začela 15. februarja v domači telovadnici.

V play-off za napredovanje v A3-ligo se bosta uvrstili prvi dve ekipi iz skupine, v C-ligo pa bodo nazadovale zadnje tri ekipe.

Odbojkarji Soče SloVolleyja, posamična imena morajo pri društvu še razkriti, so v tem času že začeli z individualno fizično pripravo s kondicijskim trenerjem Luko Kovicem, s treningi pa bodo uradno začeli 26. avgusta.