Soča ZKB Lokanda Devetak edina s tremi točkami, Olympii (samo) dve

MOŠKA C-LIGA

Mortegliano - Olympia 2:3 (21:25, 25:23, 25:21, 18:25, 11:15)

Olympia: M. Komjanc 10, Terpin 11, Corsi 1, Cotič 19, Pavlović 12 (4 na servisu), S. Komjanc 16, Lupoli 4, Cobello 1, Hlede 1, Černic 1, Š. Čavdek (L1), A. Čavdek (L2). Trener: Makuc.

Olympia je koledarsko leto zaključila z zmago. Izkupiček je bil sicer le delen, saj so Mortegliano pregazili šele po petih nizih, z novima dvema točkama pa so vsekakor napredovali po lestvici in so pred nadaljevanjem prvenstva v novem letu na visokem 4. mestu.Kot so pričakovali, se je Mortegliano izkazal za ekipo z zelo prodornim in ostrim servisom, ki je bil naposled eno glavnih orožji proti goriški ekipi. S servisom so uspešno oddaljevali Olympio od mreže, kar je posledično pomenilo, da so bili napadi goriške ekipe precej predvidljivi in neprodorni. Ob tem se je Mortegliano izkazal tudi v urejeni obrambi in bloku, tako da je imela Olympia kar težko nalogo, z enoličnim napadom pa je bilo nizati točke še toliko težje. Prav gotovo bi bila zmaga lažja in prepričljivejša, če bi bil sprejem – ki je že stalna hiba goriške šesterke – bolj precizen. A je to vrzel Olympia potešila z zelo požrtvovalno igro, ki je obrodila tudi sadove.Tekma je bila vseskozi zelo nihajoča. Vsaka ekipa je dosegala več zaporednih točk, nakar je nasprotnik odgovoril. Olympia je naposled prvi niz zaključila v svojo korst, ostala dva pa sta pripadla Morteglianu. V drugem so sicer domači igralci že vodili 24:19, a se je Olympia s servisi Dragana Pavlovića približala na 23:24, usodna pa je bila nato napaka v sprejemu. Tretji je bil izenačen. Četrtega je naposled prepričljivo osvojila Olympia, ki je prevladala tudi v petem.

Triestina volley - Sloga Tabor Eutonia 3:1 (25:23, 17:25, 25:19, 25:18)

Sloga Tabor Eutonia: Buri 22, Gianeselli 0, Jerič 1, Kosmina 8, Riccobon 7, Stefani 5, Dessanti (L), Antoni 1, Castellani 2, Grassi, Smeraldi 0, Skilitsis 2. Trener: Manià.

Soča ZKB Lokanda Devetak - Altura 3:1 (25:17, 25:23, 26:28, 25:15)

Soča: Devetak 15, Černic 4, Persoglia 7, Delle Case 2, Manfreda 13, Margherito (L), Hlede 22, Venuti 5, Cavallaro 0, Cotič nv. Devetta nv. Trener: Battisti.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB - Portogruaro 0:3 (9:25, 18:25, 17:25)

Zalet: Furlan 3, Grilanc 0, Gruden 1, Hussu 2, Lovriha (L), Misciali 4, Rapotec 0, Stergonšek 4, Tientchieu 3, Vattovaz 1, Winkler 7. Trenerka: Ciocchi.

Portogruaro je v Repnu potrdil, da sodi med boljše ekipe v ligi. Zalet ZKB proti takemu nasprotniku ni dobil veliko rešitev. Najslabši je bil ravno uvod, saj so igralke Zaleta vsega uspele doseči le devet točk. V nadaljevanju je trenerka Daniela Ciocchi nekoliko spremenila postavo, saj je namesto Audrey Tientchieu mesto korektorja zaupala Tini Hussu. Tako je v drugem in tretjem nizu Zalet igral v precej neobičajni postavi, če vemo, da je na korektorju igrala blokerka, korektorica (Stergonšek) je igrala na krilu in stalno sprejemala, krilna napadalka pa je bila tudi prosta igralka (Misciali). Kljub vsemu je Zalet zaigral nekoliko bolj prepričljivo in borbeno, Portogurara pa ni uspel dohiteti. V obeh nizih je nasprotnik hitro povedel in zasluženo zmagal.

»Pavza prav pride, saj upam, da bo novo leto prineslo novega zagona. Želim si, da bodo igralke pridobile na zaupanju in da bomo vendarle spet zaigrali v popolni postavi,« je še dodala trenerka Ciocchi.

ŽENSKA D-LIGA

Travesio - Soča Lokanda Devetak ZKB 3:0 (25:17, 25:20, 25:11)

Soča: Cotič 2, Berzacola 1, Komic 3, Ferfoglia 2, Piva 7, Birri 5, Soprani 5, Colja 4, Deiuri 0, Falzari nv., Kovic (L1), Flospergher (L2). Trener: Milocco.