Sočino srce utripalo v prenovljeni športni dvorani

Sočino rumenomodro srce je v nedeljo popoldne močno utripalo v prenovljeni občinski športni dvorani, ki jo je župan Luca Pisk ob tej priložnosti simbolično spet predal domačemu športnemu društvi Soča. »Pravzaprav ne bo nobene simbolične predaje ključev, saj ste slednje vedno imeli tisti, ki telovadnico tudi uporabljate,« je poudaril sovodenjski župan, ki je polni tribuni sovodenjske športne dvorane obenem obnovil seznam obnovitvenih del za katere je poskrbela občinska uprava tudi z delno pomočjo finančnih sredstev Dežele FJK. Skupno so vsi stroški presegli milijon evrov. Deželno upravo sta v nedeljo zastopala Diego Bernardis in Diego Moretti, pisni pozdrav pa je poslal tudi deželni svetnik Marko Pisani.

Institucionalni pečat sta poleg vseh okoliških županov prispevali prvi dami Sočinega slavnostnega popoldneva: senatorka Tatjana Rojc in državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. Častni gost je bil števerjanski odbojkar, član italijanskega prvoligaša Prate, Jernej Terpin, ki je sočno in zrelo svetoval otrokom, kateri so recepti za uspešno športno pot.

O izključitvi društva Soče iz projekta SloVolley, o katerem smo poročali prejšnji teden, se pri Soči uradno niso hoteli izreči. »V kratkem se bomo sestali in bomo objavili novinarsko sporočilo. Za zdaj se sploh ne počutimo izključene. Naše ekipe se še naprej imenujejo Soča Slo-Volley, saj nismo še prejeli uradnega papirja in dokumenta s strani drugih partnerjev projekta SloVolley.

Prav gotovo bomo izpostavili naš pogled na cilje in delovanje projekta, ki so očitno predmet razhajanj. V teh dneh sem prejel tudi veliko klicev posameznikov, ki so nam izrazili solidarnost,« je dejal predsednik Igor Tomsic.