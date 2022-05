Sokol klonil šele po podaljšku

KOŠARKA

PROMOCIJSKA LIGA

Virtus – Sokol 64:60 (21:11, 29:21, 41:41, 54:54)

Sokol: Sossi 14, Ferfolja 5, Kojanec 9, Furlan 0, E. Malalan 6, Visintin 4, Ušaj 6, Perčič 5, M. Malalan 0, Albanese 6, Gutty 5, Grgič nv. Trener: Kapo.

Tri točke: Gutty, Ferfolja, Perčič in Sossi. PON: E. Malalan in Gutty.

Sokolovi košarkarji so v drugi tekmi pokrajinskega finala promocijske lige šele po podaljšku klonili proti Virtusu (64:60), tako da bo o uvrstitvi v deželni final-four odločala tretja tekma, ki bo na sporedu v soboto ob 20.30 v Nabrežini.

Sinočnja tekma je bila zelo napeta in izenačena, zmagovalec pa je bil znan šele po 45 minutah borbene igre. V prvem polčasu so Nabrežinci, za katere je po dolgem času spet zaigral kapetan Ivo Ušaj, imeli kar precej težav v napadu, saj so v prvih desetih minutah zadeli le 11 točk, v drugi pa celo točko manj. Kljub temu so ohranili stik z domačini, ki so odšli na glavni odmor z 8 točkami naskoka (29:21). V tretji četrtini so gostje dvignili ritem igre in predvsem po zaslugi čvrste obrambe dohiteli Tržačane. Tudi igra v napadu je stekla in tekma se je še dodatno razživela. Nabrežinci so ob glasni podpori svojih navijačev v zadnji čertini prevzeli pobudo in manj kot 5 minut do konca tudi povedli (48:49). V nadaljevanju je prednost Nabrežincev narasla celo na 5 točk (48:53), domačini pa so se v poslednjih minutah ponovno približali. Sokolov napad je zastal, dve sekundi pred koncem pa je Virtus izenačil (54:54) in izsilil podaljšek.

Podaljšek se je za Sokol začel na najslabši možni način, s tehnično napako in izključitvijo trenerja Almirja Kapa. Virtus je povedel za 5 točk (59:54). Sokol se je nato s košem Kojanca minuto dobro minuto pred koncem približal le na 2 točki zaostanka, s trojko pa so domačini ponovno pobegnili. Na drugi strani je trojka Sossija 20 sekund pred koncem ponovno vlila Sokolovi ekipi kanček upanja, na koncu pa so se zmage vendarle veselili košarkarji Virtusa. Sokolu je bila usodna predvsem nekoliko slabša igra v prvem polčasu, na koncu pa so svojo težo imeli tudi zgrešeni prosti meti in zajetno število nerodno izgubljenih žog.