Spet zaživela ideja zimskih olimpijskih iger treh dežel

Koroška si kaj lahko predstavlja novo skupno kandidaturo s Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino za zimske olimpijske igre leta 2034. Poročanje koroške ORF o tej tematiki je v petek potrdila pisarna koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja. Koroška bi s tem rada oživela pobudo treh dežel, znano pod nazivom Senza Confini, s katero so se omenjene tri strani v 90. letih prejšnjega stoletja že potegovale za zimske olimpijske igre, nazadnje za igre 2006, ki jih je dobil Torino.

Na Koroškem poudarjajo, da so absolutno proti gigantizmu iger in vlaganjem v projekt, ki je namenjen le dvotedenski prireditvi. Letnica je okvirno že določena, saj bo naslednje zimske igre 2026 gostil Milano v partnerstvu s Cortino d'Ampezzo, leta 2030 igre zato po vsej verjetnosti ne bodo v Evropi, naslednja možnost pa so igre leta 2034.

Glavar Kaiser izpostavlja, da ima regija lepo izhodišče zaradi že obstoječe infrastrukture. Beljak in Planica imata lepo izhodišče za smučarske in tekaške prireditve, smučišči Bad Kleinkirchheim in Trbiž za tekme alpskega smučanja. Ledeni dvorani v Beljaku in Celovcu sta bili pravkar prenovljeni, Weissensee ima stezo za sankanje in bob, več možnosti se ponuja za biatlon in deskanje na snegu.

O morebitni kandidaturi smo se pogovorili s predsednikom Slovenske športne zveze Marijanom Velikem, ki odločno podpira idejo olimpijskih iger treh dežel. Pogovor z njim si lahko v celoti preberete v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.