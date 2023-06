Šport je premagal pandemijo

Popandemske številke le niso tako slabe, kot so strokovnjaki sprva opozarjali in grozili. Slovenski šport v Italiji je pandemski viharni leti 2020 in 2021 (pa tudi 2022) preplul pogumno in varno. »Celo okrepili smo se,« je v uvodniku 8. številčne raziskave o slovenskem športu v Italiji 2022 napisal predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, ki zaradi okrevanja in rehabilitacije še ni bil prisoten na današnji dopoldanski predstavitvi drugega zvezka v prostorih Tržaškega knjižnega središča na Oberdanovem trgu.

Avtor raziskave je operativni tajnik Igor Tomasetig, ki je v drugi zvezek vključil statistične podatke od septembra 2021 do avgusta 2022. Pravzaprav je drugi zvezek nadaljevanje 7. raziskave. Slednja je vključevala številke iz obdobja marec 2019 – marec 2020, ko je športna dejavnost skoraj v celoti zamrla zaradi novega koronavirusa in razglasitve pandemije.

Prvo raziskavo je Združenje slovenskih športnih društev v Italiji izdalo leta 1991. Pri zadnjih treh je pri obdelavi podatkov sodeloval Slovenski raziskovalni institut Slori. Za metodološko svetovanje je poskrbela Alenka Verša, besedilo pa je lektorirala Andreja Kalc.

Rahel upad pri najmlajših

»V raziskavo so zbrani podatki 52 športnih društev oziroma članic ZSŠDI. Kot v sedmem zvezku smo tudi tokrat vključili še dvojezično šolo Pavla Petričiča iz Špetra, na kateri med letom redno potekajo razne športne dejavnosti tudi v sodelovanju z ZSŠDI,« je med včerajšnjo predstavitvijo dejal operativni tajnik Igor Tomasetig.

Vslovenskih športnih društvih v Italiji je skupaj vpisanih 2539 (1748 moških in 791 žensk) športnikov in športnic, ki so aktivni tekmovalci oz. tekmovalke. Od teh je 1754 mladincev in članov ter 785 mlajših od 11. let. Leta 2020 jih je bilo peščica več, 801. Upad je bil torej neboleč, minimalen.

Analiza športnikov je razdeljena na pet delov: tu so tekmovalci (registrirani športniki, starejši od 11 let), tekmovalci, mlajši od 11 let (mini, registrirani pri panožni zvezi), netekmovalci (neaktivni športniki, ki so registrirani pri panožni zvezi), otroška dejavnost (motorika, poletni tečaji ter kampi) in rekreativci. Sledi pregled trenerskega kadra in vodstvenih organov, pa še podpornih članov, objektov, s katerimi razpolagajo društva, in prireditev, srečanj, kampov in priprav, ki jih organizirajo društva.

