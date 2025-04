Športel in Morje gorà

Voditelj športne oddaje Športel po koprski televiziji Igor Malalan je tokrat v studiu gostil člane Slovenskega planinskega društva Trst Jasmin Rudež, Veroniko Sossa in Jerneja Ščeka, ki so obnovili spomin na pravkar zaključeno pobudo Morje gorà. Slednja se je končala z zadnjim srečanjem v Narodnem domu z direktorjem ženskega svetovnega pokala v alpskem smučanju Petrom Gerdolom, s katerim se je Malalan povezal po videopovezavi. Sledili so prispevki s proslave ob 60-letnici AŠD Breg v Boljuncu, odbojkarske tekme SloVolleyja v Repnu, košarkarske tekme Jadrana in namiznoteniškega dvoboja v B1-ligi Krasa Bellariva. Športno anekdotico je tokrat povedala namiznoteniška igralka Martina Milič.