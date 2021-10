Športel o 50-letnici ŠZ Sloga

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan (kot kaže, letos ob sebi ne bo imel sovoditelja ali sovoditeljice) gostil predsednika ŠZ Sloga, ki je pred kratkim slavilo 50-letnico obstoja, Marka Kralja, člana nadzornega odbora openskega društva in predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina ter mlado odbojkarico Zaleta Nežo Gruden. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago repenskega Krasa v nogometni elitni ligi proti ekipi Ancona Lumignacco, kolegi iz sedeža Rai v Trstu pa izjavi košarkarja Boruta Bana in trenerja Deana Oberdana po tesnem nedeljskem porazu Jadrana Monticolo&Foti v prvem krogu C-lige gold. Sodelavka Jasmina Gruden se je s prispevkom poklonila spominu na pred kratkim preminulega Bregovega predsednika Walterja Mocorja. Gostom v studiu je vprašanje s terena postavil odbojkar in kapetan Sloge Tabor Vasilij Kante.

