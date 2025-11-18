Športel o 70-letnici AŠD Sovodenj

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Sovodnje Ladija Tomsica, avtorja publikacije ob 70-letnici društvenega delovanja Zdravko Cutrin in režiserja dokumentarca ter trenerja Daria Frandoliča. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo odbojkarjev Soče SloVolley v B-ligi in nastop namiznoteniških igralcev Krasa v B1-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometašev Juventine v elitni ligi in tekmo odbojkaric Zaleta v C-ligi. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval predsednik AŠK Kras Luciano Milič.

