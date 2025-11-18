VREME
Torek, 18 november 2025
Športel

Športel o 70-letnici AŠD Sovodenj

Gostje v koprskem studiu predsednik Ladi Tomsic, Zdravko Custrin in Dario Frandolič

Spletno uredništvo |
Koper |
18. nov. 2025 | 0:40
    Športel o 70-letnici AŠD Sovodenj
    Z leve: Ladi Tomsic, Zdravko Custrin in Dario Frandolič
Dark Theme

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Sovodnje Ladija Tomsica, avtorja publikacije ob 70-letnici društvenega delovanja Zdravko Cutrin in režiserja dokumentarca ter trenerja Daria Frandoliča. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo odbojkarjev Soče SloVolley v B-ligi in nastop namiznoteniških igralcev Krasa v B1-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometašev Juventine v elitni ligi in tekmo odbojkaric Zaleta v C-ligi. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval predsednik AŠK Kras Luciano Milič.

