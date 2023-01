Športel o akciji Postani fit tudi ti 6.0

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil fitnes trenerja Gino Lazarević in Andreja Guština ter športnega urednika Primorskega dnevnika Jana Grgiča, s katerimi se je pogovarjal o akciji Postani fit tudi ti 6.0. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele nogometni derbi 2. amaterske lige med Vesno in Bregom ter 12. izvedbo nogometnega pokala ZSŠDI za starostno skupino U11, kamere Športela pa tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB in Portogruarom ter tekmo košarkarske C-lige silver med Borom Radenska in Cividaleju. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavila odbojkarica Zaleta Alja Furlan.