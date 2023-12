Športel o delovanju ZSŠDI

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil podpredsednico ZSŠDI Majo Peterin in članico izvršnega odbora Petro Križmančič, oddaje pa se ni udeležil predsednik Ivan Peterlin. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med Sistiano Sesljanom in Brianom Lignanom ter tekmo moške odbojkarske SloVolleyjem ZKB in Pordenonom, kamere deželnega sedeža Rai pa božično akademijo odseka za Ritmično gimnastiko AŠZ Bor. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval trener odbojkaric Zaleta Nicholas Privileggi.

Klikni in oglej si oddajo