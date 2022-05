Športel o ekipnih športih

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil trenerja odbojkarjev Olympie Roberta Makuca, športnega direktorja nogometnega kluba Sistiane Sesljana Kristjana Pacorja in kapetana Jadranove košarkarske ekipe Sašo Malalana. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele sprejem odbojkarja Mateja Cernica v sovodenjski telovadnici ter tekmo ženske odbojkarske D-lige med Sočo Lokando Devetak ZKB in Chionsem, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago nogometašev Juventine v elitni ligi proti moštvu Trieste Calcio. Gostom v studiu je vprašanje s terena postavila odbojkarica Soče Sara Piva.

Klikni in oglej si oddajo