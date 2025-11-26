Športel o goriški ženski odbojki

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil goriškega odbojkarskega trenerja Luco Milocca (AŠZ Soča), odbojkarico Soče Julijo Cotič in odbornico Mavrice Julijo Tomsič. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele poraza Borovih košarkarjev v C-ligi in Zaletovih odbojkaric v D-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa derbi nogometne 3. amaterske lige med Vesno in Primorcem. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Borov košarkar Daniel Maurel.

Klikni in oglej si oddajo