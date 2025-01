Športel o košarki v čezmejnem goriškem prostoru

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠZ Dom Mitjo Primožiča, predsednika KD Nova Gorica mladi Marka Marcetiča in košarkarskega trenerja Jana Zavrtanika, organizacijskega vodjo čezmejnega projekta GoHoop. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele prvo letošnjo zmago Kontovelovih košarkarjev v C-ligi in tekmo ženske odbojkarske D-lige med Kontovelom Zaletom in Chionsom, kamere deželnega sedeža Rai pa Festival minibasketa, ki ga je v soboto organiziral KK Bor. Sodelavka Jasmina Gruden je opravila anketo o povezanosti športa in kulture. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala Kontovelova odbojkarica Maja Grilanc.

