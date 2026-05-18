Številni udeleženci so spoznavali zgodovino, naravo in dobrote Krasa

»Ob koncih tedna je tukaj toliko ljudi kot na Korzu Italija,« je o »običajnih« nedeljah na Grmadi dejala Ivanka Pahor s kmetije Kohišče, soorganizatorka vsakoletnega pohoda. Ta, je dodala, je nastal prav iz izziva, kako čim bolje predstaviti zgodovino, naravo in dobrote tega konca Krasa.

Letošnja izvedba pohoda je bila na sporedu v nedeljo, organizatorji so nad uspehom zelo zadovoljni. Pohoda se je udeležilo natanko 975 vpisanih pohodnikov, Marko Pahor je za organizatorje dodal, da se je zaključne veselice v dolini Kohišče udeležilo vsaj še enkrat toliko drugih ljudi. Tam so prostovoljci smučarskega kluba Devin - glavnega soorganizatorja pohoda ob posestvu Kohišče - ob glasbeni spremljavi Rujnih muzikantov poskrbeli za toplo kosilo, lokalni pridelovalci so prodajali svoja vina in druge dobrote, a to je bil le zaključek poti.