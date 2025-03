Športel o nogometni Europeadi 2028

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil operativnega tajnika ZSŠDI Igorja Tomasetiga, novopečenega selektorja Žil Alena Carlija in njegovega predhodnika Maria Adamiča. Osrednja tema pogovora je bila nogometna Europeada 2028, ki jo bosta skupaj organizirala furlanska in slovenska narodna skupnost v Italiji. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med Muggio in Krasom Repen ter tekmo košarkarske C-lige med Kontovelom in Caorlami. Sodelavka Neža Zobec je opravila anketo o morebitni Europeadi v drugih ekipnih panogah. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Kontovelov košarkar Tadjan Škerl.

