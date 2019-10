Športel o problematiki italijanskih trenerjev v slovenskih društvih

Gosta voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel sta bila predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin in načelnica smučarske komisije Veronika Don, ki sta spregovorila o problematiki italijanskih trenerjev v slovenskih društvih. Kamere Športela so v objektiv ujele nogometni derbi promocijske lige med Juventino in Sistiano Sesljanom ter uspešen krstni nastop namiznoteniških igralk Krasa v prvenstvu A2-lige. Sodelavka Elena Husu je v rubriki V 60-ih sekundah predstavila jamarja SPDT Stojana Sancina in Claudia Bratosa.

