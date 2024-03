Športel o smučarskih učiteljih

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil smučarsko učiteljico in trenerko Katrin Don, v oddaji pa je po videopovezavi sodeloval predstavnik Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja (OOZUS) Livio Rožič. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmagi odbojkarjev SloVolleyja ZKB v moški C-ligi in odbojkaric Zaleta ZKB FerroJulia v ženski C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne promocijske lige med repenskim Krasom in Cervignanom. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval podpredsednik AŠZ Olympia Andrej Vogric.

