Športel o športnem novinarstvu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil športne novinarje Jana Grgiča (Primorski dnevnik), Nika Stoklja (deželni sedež Rai v Trstu) in Roka Maverja (Primorske novice). Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi moške odbojkarske C-lige med SloVolleyjem in Sočo ter derbi košarkarske deželne divizije 2 med Sokolom in Bregom, kamere deželnega sedeža Rai pa nogometni turnir ZSŠDI za starostno skupino U11, ki je potekal v nedeljo v Repnu. Sodelavka Jasmina Gruden je pripravila anketo med navijači o poročanju slovenskih medijev o športni tematiki. V rubriki Športna anekdotica sta sodelovala Bregov košarkar Martin Devcich in Sokolov košarkar Enrico Albanese.

Klikni in oglej si oddajo