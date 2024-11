Športel o športnem udejstvovanju pri Skladu Mitja Čuk

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednico Sklada Mitja Čuk Stanko Čuk, skupinskega habilitatorja pri VDC Nova Gorica Vanejo Bambič in vzgojitelja pri Skladu Mitja Čuk Sandija Stefančiča. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo moške odbojkarske B-lige med SloVolleyjem in Casalserugom ter tekmo moške odbojkarske C-lige med Alturo in Sočo, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med Krasom Repen in Pro Fagagno ter letošnjo izvedbo zamejskega prvenstva v hitropoteznem šahu v organizaciji društva LabŠah. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval odbojkar SloVolleyja Jan Bensa.

