Športel o treningih v času pandemije

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil odbojkarskega trenerja Lucia Battistija (ŠZ Soča), nogometnega trenerja Radenka Kneževiča (NK Kras Repen) in košarkarskega trenerja Damjana Košuto (Športna šola Polet/Kontovel). Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago Kontovela v košarkarski D-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa poraz repenskega Krasa v nogometni elitni ligi. Sodelavka Katja Canalaz je obiskala mladega vsestranskega športnika in študenta Jakoba Kralja, ki svoje športne podvige – in ne samo – rad snema z akcijsko kamero in jih objavlja na YouTubu. Gostom v studiu je postavil tudi vprašanje s terena.

