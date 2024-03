Športel o ženskem športu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil Borovo ritmičarko Vero Sturman, odbojkarico Soče Julijo Cotič in odbojkarico Zaleta Tinkaro Vidoni, v pogovor pa se je po videopovezavi vključila atletinja veteranka Loredana Kralj. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo odbojkaric Zaleta ZKB FerroJulia v C-ligi in tekmo odbojkaric Kontovela Zaleta v D-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago nogometašev repenskega Krasa v promocijski ligi. Sodelavka Martina Bearzi je opravila tudi zanimivo anketo o tem, kako moški spremljajo ženski šport. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval nekdanji košarkar in športni delavec Marko Ban.

