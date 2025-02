Športel s predstavniki OOZUS

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja Marka Presla, odgovornega za čezmejne stike Italija-Slovenija Livia Rožiča in predsednika nadzornega odbora Flavia Mosettija. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele 42. izvedbo zamejskega smučarskega prvenstva za Pokal ZSŠDI in zmago odbojkarjev Soče v C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago nogometašev Krasa Repen v elitni ligi. V rubriki Športna anekdotica je iz kraja Forni di Sopra sodeloval predsednik OOZUS Marko Presl.

