Športel z nogometaši Mladosti

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil športnega direktorja Mladosti Massimiliana Argentina ter nogometaša doberdobskega kluba, ki nastopa v nogometni 1. amaterski ligi, Aljaža Marušiča in Mattio Dreassija. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med Sistiano Sesljanom in ekipo Rive d'Arcano Flaibano ter zmago Jadrana Gostol nad Montebelluno v košarkarski meddeželni B-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa finale moškega odbojkarskega deželnega pokala, v katerem je slavil SloVolley ZKB, ter derbi 2. amaterske lige med Vesno in Primorcem. V oddajo se je po videopovezavi vključila alpska smučarka Caterina Sinigoi, ki je pravkar nastopila na mladinskem SP v Franciji. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov odbornik in nekdanji košarkar David Pregarc.

