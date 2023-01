Športel z odbojkarjema in njunim trenerjem

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil odbojkarskega trenerja Roberta Makuca ter odbojkarja Ivana Devetaka in Christiana Burija. Vsi trije so se lani poleti »preselili« v Pradamano, kjer z ekipo Il Pozzo nastopajo v B-ligi. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele visoko zmago Juventine v nogometni elitni ligi, kamere Športela pa derbi moške odbojkarske C-lige med Sočo in Slogo Tabor. Sodelavka Martina Bearzi je pred mikrofon povabila odbojkarske trenerje, s katerimi se je pogovorila o odpovedi in zamenjavi trenerja. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil kapetan Soče Nikolaj Černic.

