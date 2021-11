Športel z učitelji smučanja

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil predsednika Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja (OOZUS) Marka Presla in odbornika Livia Rožiča. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele podeljevanje nagrad Šport in šola in šesto zaporedno zmago Bora Radenska v košarkarski D-ligi, kamere Športela pa tekmo nogometne elitne lige med repenskim Krasom in tržaškim San Luigijem. Sodelavka Jasmina Gruden je predstavila osebnega trenerja Mateja Skerka, ki je kot učitelj smučanja gostoma v studiu tudi postavil vprašanje s terena.

