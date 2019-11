Športna nedelja: zmaga Juventine in Krasa, na derbiju kar 11 golov

NOGOMET

ELITNA LIGA -

Pro Fagagna - Primorje 4:0 (0:0)

Primorje: Persic, Kuniqui, Benzan (Morgante), Pagliaro, De Bernardi, Bucca, Lizzul (De Luca), Gridel (Zarattini), El Moujahdi (Pisani), Skolnik, Poropat (Sadik). Trener: Campo.

Izključen: Bucca.

Tretja sila prvenstva je bila za Primorje pretrd oreh. Varovanci trenerja Campa so sicer začeli odločno. Po prvem polčasu je bilo še 0:0. »Po prvem golu pa smo zašli, in posledično so padli še ostali goli po nasprotnikovih protinapadih,« je po tekmi dejal trener Campo, ki je sicer opozoril, da je bil po njegovem mnenju prvi gol Pro Fagagne tudi neveljaven. kar pa še ne opravičuje padca v drugem delu tekme. »Zaigrali smo nepovezano, kar je privedlo do visokega poraza,« je še zaključil.

PROMOCIJSKA LIGA -

Kras Repen - Trieste Calcio 2:1 (0:0)

Strelca: Radujko v 65. minuti, Zappalà v 80. minuti

Kras: Francescutti, Skabar (Bequiraj), Cudicio, Dekovic, Strussiat, Simenoni, Kocman, Radujko, Volaš, Zappalà, Rojas Fernandez (Petracci). Trener: Pahor.

Kras je zmagal le z golom prednosti, razlika pa bi bila lahko še večja. Pahorjevi varovanci so tokrat zaigrali zelo napadalno. V prvem polčasu so si priložnost priigrali Volaš, Kocman in Zappalà. Trieste calcio je edini gol dosegel v 10. minuti drugega dela po edinem strelu na gol. Tako je tudi prvi povedel. To je zdramilo nogometaše Krasa, ki so reagirali. V 65. minuti je gol dosegel Radujko, v 80. Zappalà, Volaš pa je v končnici bil še dvakrat nevaren.

Chiarbola Ponziana - Sistiana Sesljan 2:2

Strelca: Colja v 18. minuti in Pitacco v 89. minuti

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato (Carlevaris), G. Kerpan (Del Rosso), Cassara (Germani), Zlatić, Carli, Disnan, Vasquez (Franzoli), Pitacco, Tomizza, Colja. Trener: Musolino.

Proti Chiarboli Ponziani je Sisitana Sesljan osvojila dragoceno točko. Na lestvici so se tako odlepili od nasprotnikov, ki so imeli enako število točk. »Bilo je kar zahtevno, saj so nasprotniki ves čas igrali zelo borbeno. Morda bi si zaslužili kaj več, a smo z remijem vseeno zadovoljni,« je po tekmi povedal športni direktor Paolo Soavi. Prvi so povedli Tržačani, nato je v 18. minuti izenačil Colja. V drugem delu je spet povedla Chiarbola. Pri 2:1 je Sistiana Sesljan imel priložnost za izenačenje, a je Zlatić zgrešil 11-metrovko. Odločilni gol za končni remi in točko je podpisal Pitacco v 89. minuti.

Juventina - Costalunga 3:0 (0:0)

Strelec: Pinatti v 64. min., Selva v 79. po 11. metrovki in Selva v 90. minuti po 11-metrovki

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro, Innocenti, N. Marini, Tribušon, Nassiz (Cuca), Kožuh (Semolič), Selva, Kerpan, Pinatti (Stabile). Trener: Sepulcri.

Izključitve: Cusmich (C), Simic (C), Hoti (C)

Tekma proti Costalungi se je razvijala v bistvu predvsem v drugem polčasu, ko so padli vsi trije goli. Takrat se je igra razživela predvsem po zaslugi Juventine. Prvi gol je podpisal Pinatti, ko je z glavo preusmeril žogo v mrežo po lepi podaji s kota, ki jo je izvedel Tribušon. Vratar Costalunge je v nadaljevanju moral še nekajkrat poseči, nato pa so gostom popustili živci. Sodnik je izključil tri igralce Costalunge, pokazal kar devet rumenih kartonov (tri igralcem Juventine in šest igralcem Costalunge) ter dosodil Juventini dve enajsmetroviki, ki ju je uspešno izvedel Selva v 78. in 90. minuti.

1. AMATERSKA LIGA -

Aquileia - Zarja 0:1 (0:0)

Strelec: Zucchini v 55. minuti

Zarja: Budicin, Mattera, Spadaro (Markovič), Zucca, Cottiga, Varglien, Vascotto (Gordissa), Zucchini, Bernobi (Chizzo), Malalan, Racman. Trener: Roviglio.

Zarja ostaja pri vrhu lestvice. V Ogleju je prišla še četrtič letos do polnega izkupička. Odločilni je bil gol Zucchinija v 55. minuti po podaji Nika Malalana. Tudi nasprotniki so bili sicer nevarni pred golom, zadeli tudi prečko, a mreže niso zatresli.

Mariano - Mladost 2:1 (0:0)

Strelec: Veljkvić v 85. minuti po 11-metrovki

Mladost: Cantamessa, Petissio (Milan), Papais, Tabai, Candusso, Fedel, Bressan (Lizza), Furlan, Marassi, Veljković, Mason. Trener Pinatti.

Mladost je proti solidnemu Marianu zaigrala v okrenjni postavi. Kljub temu je bila v prvem delu povsem enakovredna domačinom, v nadaljevanju pa so gostitelji prevladali in dosegli dva zadetka. Zaostanek je pet minut pred koncem zmanjšal Veljković, ki je prodrl v nasprotni kazenski prostor, kjer so ga domači branilci zrušili na tla. Sam Veljković je uspešno izvedel 11-metrovko. Takrat je Mladost strnila vrste in v napadu iskala mrežo, a do izenačenja ni prišlo.

2. AMATERSKA LIGA -

Breg - Sovodnje 4:7 (2:2)

Strelci: 0:1 Dornik, 1:1 Pischianz, 2:1 Cermelj 34., 2:2 Dornik 38.; 2:3 Černe 50., 2:4 Formisano 54., 3:4 Saule 62., 3:5 Lutman 66., 4:5 Saule 69.,4:6 Lutman 72., 4:7 avtogol 88.

Breg: Sartoretto, Calabrese, Spena, Andreassi, Bobbini (La Bella), Sovic (Madrussani), Pischianz, Galata, D’Alesio (Saule), Carbone, Cermelj. Trener: Quagliarello.

Sovodnje: Devetak, N. Tomšič, Ribolica, Čavdek (Simčič), Diew, Noto (Petejan), Dornik, Rijavec, Formisano (Peressini), Černe (Galliussi), Lutman (J. Visintin). Trener: Feri.

Neštevilni gledalci (vsaj polovica jih je bila z goriškega konca) so danes popoldne v Dolini videli kar 11 golov. Tokrat se je splačalo plačati vstopnico, ki je stala pet evrov. Morda bi morali v klubih pomisliti, če bi gledalci plačali recimo evro na gol. Tokrat bi klubska blagajna zaslužila. Breg je tekmo začel zbrano, toda prvi so povedli sovodenjci z Janom Dornikom, ki je kvalitetno pravi luksuz za 2. AL. Sledil je preobrat Bregovih nogometašev. Med strelce se je znova vpisal veteran Giuliano Cermelj. Prvi polčas se je končal 2:2. V drugem polčasu pa je padlo še sedem golov. Sovodnje so prevzele pobudo v svoje roke. Do izraza so prišli hitrejši napadalci in zvezni igralci. Breg pa je bil do 67. minute še v igri (najprej 4:3 in nato 5:4). V končnici tekme pa so Ferijevi nogometaši zadeli še dvakrat in so tako odnesli domov pomembne točke. V dveh tekmah so Sovodnje zadele kar 11 golov. Še vedno pa prejemajo preveč golov. Breg pa je zašel v krizo. V nedeljo mora proti ekipi CGS nujno osvojiti celoten izkupiček.

Primorec - Muglia 3:0 (2:0)

Strelci: Iadanza v 25. minuti, Supani v 31., Capraro v 93.

Primorec: Sorrentino, Fedele, F. Tesser (N. Tesser), Frangini, Suppani, R. Di Corato, Cerebuch (G. Di Corato), Piras (Mania), Iadanza (Grego), Capraro, Buonpane. Trener De Sio.

Primorec je visoko premagal nižjepostavljeno Muglio. Z napadalno igro so vseskozi imeli vajeti igre v svojih rokah. V prvem polčasu sta bila uspešna Iadanza in Suppani, ob koncu tekme pa je izid zapečatil na 3:0 Capraro. »Tokrat se je igra v napadu dobro razvijala in bila vendarle učinkovita«, je bil po tekmi zadovoljen Primorčev trener De Sio.

Isontina - Vesna 1:1 (0:1)

Strelec: Pojani v 20. minuti

Vesna: E. Carli, Gargiuolo (Leghissa), Miniussi (Vidoni), Košuta, L. Carli, Jovicic (Skerlic), Veronesi, Barukcic, Ferluga, Pojani (Cuk). Trener: Sardoč.

Izključena: L. Carli (30. min) in Burukcic (60.)

Vesna je proti višjepostavljeni Isontini izgubila priložnost za zmago. Večji del tekme je vodila, saj so gostitelji edini gol dosegli šele v sodnikovem podaljšku v 95. minuti. Mirno igro med ekipama, ki se že dolgo let poznata, je skazil sodnik, ki je z nekaterimi dvomljivimi odločitvami pokazal kar tri rdeča kartona, dva Vesni in enega Isontini. Tako je Vesna od 60. minute dalje igrala le v devetih, Isontina pa je moža izgubila v 80. minuti. Konec tekme sta tako ekipi preživeli v okrnjeni postavi. »Igrali smo dobro in nasprotnika držali skoraj do konca. S točko sem vseeno zadovoljen, pokazali smo korak naprej,« je po tekmi dejal pomočnik trenerja Danilo Venanzi.