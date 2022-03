Športna priloga: danes v časopisu

V današnji torkovi Športni prilogi so si naslovnico zaslužili košarkarji Jadrana, ki so v nedeljo z levo roko premagali Bassano. Nogometne trenerje in strokovnjake smo vprašali, kako in zakaj je prišlo do nerodnega poraza Italije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Pogovorili smo se z Radenkom Kneževičem, Alessandrom Musolinom, Milan Micussijem, Dariom Frandoličem in Marjanom Babudrom. V ospredju v deželnem nogometu je tokrat bazovska Zarja, ki preživlja hudo krizo. Na zadnji strani boste lahko prebrali intervju z umetnikom Robinom Soavejem.