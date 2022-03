Športna priloga: danes v časopisu

Naslovnico letošnje 14. torkove Športne priloge so si prislužile odbojkarice Zaleta, ki so zaključile redni del prvenstva ženske C-lige in bodo sezono nadaljevale v skupini za obstanek. Mednarodni strani priloge sta posvečeni slovenskim zmagam na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih in v kolesarstvu. Na nogometni strani si boste lahko prebrali intervjuja z bratoma Alenom in Edvinom Carlijem, ki igrata pri Sistiani Sesljanu ter Vesni. Branko Lakovič se spominja prve športne priloge v Primorskem dnevniku, ki je izšla pred štiridesetimi leti. Na košarkarski strani pa boste bolj podrobno izvedeli, kaj se je v soboto zgodilo na tekmi Kontovela, kjer sta sodnika dodelila zmago brez boja gostom iz Krmina. Na zadnji strani je daljši intervju z glasbenikom Iztokom Cergolom.