Športna priloga: danes v časopisu

V današnji torkovi Športni prilogi so si naslovnico zaslužili nogometaši Brega in Primorja 1924, ki so v Dolini odigrali derbi 2. amaterske lige. Na mednarodnih straneh sta v ospredju uspeh slovenske golfistke Pie Babnik, zmaga Primoža Rogliča na uvodni etapi kolesarske dirke po Baskiji in častni poraz tržaškega Allianza proti vodilnemu Segafredu iz Bologne v košarkarski A-ligi. V ospredju v deželnem nogometu sta tokrat Juventina, ki trdno vodi v promocijski ligi, in Kras Repen, ki je zelo blizu obstanka v elitni ligi. Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v deželni C-ligi gold vknjižili že šesto zaporedno zmago, odbojkarji Sloge Tabor Eutonia so si zagotovili četrto mesto v C-ligi, teniški igralci Gaje pa so uspešno začeli sezono v deželni C-ligi. Na zadnji strani boste lahko prebrali intervju s predsednikom ZKB Trst Gorica Adrianom Kovačičem.