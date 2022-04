Športna priloga: danes v časopisu

Na velikonočni konec tedna bodo na igrišče stopili le nogometaši v deželnih amaterskih ligah. V elitni ligi bo na sporedu zadnji krog rednega dela sezone. V Športni prilogi Primorskega dnevnika smo analizirali in izluščili vse morebitne razplete in kombinacije v boju za obstanek Krasa Repen in Sistiane Sesljana. Košarkarsko stran odpiramo s sedmo zaporedno zmago Jadrana. Sledi prispevek s sobotnega derbija D-lige med Domom in Kontovelom. Glavni članek na odbojkarski strani je napoved četrtfinalnih tekem play-offa, v katerem bosta nastopala Olympia in Sloga Tabor. Sočo čakata dodatni tekmi za obstanek. Na zadnji strani pa si boste lahko prebrali intervju z upraviteljem Kmetije Antonič v Cerovljah Andrejem Štoko.

Športno prilogo boste nato lahko listali šele v torek, 26. aprila. V torek, 19. aprila, Primorski dnevnik bo v poštnih predalih in kioskih, a ne bo Športne priloge, saj bo večina športnikov konec tedna mirovala.