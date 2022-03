Športna priloga: danes v časopisu

Naslovnico torkove Športne priloge smo namenili namiznoteniškim igralkam Krasa, ki bodo morale obstanek v ženski A2-ligi loviti začetek maja v Terniju. V nedeljo so namreč iztrgale dva neodločena izida. Mednarodni strani nasičeni z dogodki: finale alpskega smučanja, prihajajoča Planica, formula 1, klomentar Davida Sanzina o motoGP, kriza Allianza in Triestine ter še marsikaj drugega. Na nogometni strani bo v ospredju derbi v Križu med Vesno in Primorjem. Odbojkarska stran je posvečena ekipama Soče. Na košarkarski pa bo v ospredju današnji derbi v D-ligi med Borom in Kontovelom. Na zadnji strani boste lahko prebrali daljši intervju s Knesijo Majovski.