Gradežan je strankam drogo puščal kar v vrečki

Dobro je vedel, kaj dela in kaj tvega. Drogo je prodajal previdno in po utečenem sistemu, s katerim je skušal zmanjšati možnost, da bi ga zalotili pri dejanju. Ko je izvedel za kontrole, se je začel zanimati tudi za obnovitev potnega lista in možnost odhoda v Južno Ameriko. Beg mu ni uspel: 10. decembra lani so ga karabinjerji preiskovalnega oddelka pokrajinskega poveljstva v Gorici aretirali na podlagi odredbe goriškega sodišča.

Moški - 35-letnik z bivališčem v Gradežu - je končal v priporu, odgovarjati pa bo moral za kar dvanajst kaznivih dejanj. Med najhujšimi očitki je smrt kot posledica drugega kaznivega dejanja. Preiskava, ki jo je nadziralo goriško tožilstvo, se je začela po tragičnem dogodku iz junija 2024, ko so v stanovanju v Gradežu našli truplo 43-letnika. Obdukcija je pokazala, da je moški umrl zaradi možganskega in pljučnega edema po vbrizganju heroina, ob tem je zaužil tudi kokain in alkohol. Karabinjerji so takoj začeli preverjati, kdo je žrtev oskrboval z mamili. Pregledali so elektronske naprave 43-letnika, zlasti dopisovanje po WhatsAppu. Iz sporočil so razbrali ustaljene stike, dogovarjanje o nakupih in šifriran jezik, ki jih je pripeljal do 35-letnika.

V začetku leta 2025 je preiskava dobila širše razsežnosti. Karabinjerji so uporabili prisluhe, računalniške programe, opazovanja v civilu, sledenja in GPS-naprave na vozilih. Tako so dokumentirali dobro organizirano preprodajo. V pogovorih so osumljenec in kupci uporabljali posebne izraze: »nuvole« (oblaki) oziroma »nuv« naj bi pomenili metadon, druge snovi pa naj bi označevali z začetnicami ali kraticami.

Vrečka na vratih

Osumljenec je drogo prodajal kar od doma. Na vrtna vrata je obesil plastično vrečko, ki je delovala kot nekakšno nezakonito prodajno okence. Kupec je prišel do ograje, segel v vrečko in vzel naročeno drogo. Karabinjerji so zabeležili več takih obiskov in dokazali, da se prodaja ni ustavila niti po smrti 43-letnika.

Oskrba z mamili je potekala na železniških postajah, tudi zunaj dežele, prek oseb, ki so jo prevažale v avtomobilih, ter paketov, ki so jih dostavljali nič hudega sluteči kurirji. Nekatere pošiljke so bile vakuumsko zapakirane in poslane iz drugih dežel. Osumljenec naj bi prek Telegrama naročal tudi hašiš in marihuano.

Imel je več pomagačev. Med njimi sta bila 35-letni znanec, ki naj bi za manjše plačilo hodil po drogo, ter osumljenčevo dekle. To so karabinjerji v enem primeru zalotili med vožnjo z vlakom, ko je v ustih skrivala odmerke heroina. Drogo so našli tudi pod avtomobili in v prestavnih ročicah.

Po oceni preiskovalcev je osumljenec dobro poznal tveganja. Zato naj bi praviloma kupoval manjše količine, pogosto do pet gramov, a skoraj vsak dan. Če je prejel večje odmerke, je naročil, naj jih takoj razdelijo na manjše dele. Karabinjerji so med preiskavo zasegli heroin, hašiš, metadon, MDMA in GHB (t. i. drogo za posilstvo), poleg tega pa še tehtnice, pripomočke za vakuumsko pakiranje in gotovino.

Preiskovalni sodnik je pripor odredil zaradi hudih indicev, nevarnosti ponovitve kaznivih dejanj in begosumnosti. Moški naj ne bi imel zakonite zaposlitve in naj bi se preživljal s preprodajo droge. Po aretaciji so karabinjerji v začetku letošnjega leta ovadili še pet oseb, ki naj bi bile v različni meri vpletene v obravnavane dogodke. Aleksija Ambrosi