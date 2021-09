Strast, trpljenje, užitek

Triatlon je športna disciplina, ki je vse bolj priljubljena med rekreativnimi športniki. V nedeljo je bil v Kopru na sporedu tretji Ironman 70.3 Slovenia. Marsikdo se sprašuje, kaj je sploh to. Ironman (dobesedno železni človek) 70.3 je triatlonska preizkušnja, ki predvideva 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21 kilometrov teka. Naporno. A še bolj naporen (in nor) je pravi Ironman. Razdalje tam znašajo 3,8 km plavanja, 180 kilometrov kolesarjenja in 42 kilometrov teka. Obeh tekmovanj ne moreš in ne smeš improvizirati. Nanje se je treba dobro pripraviti.

Na pol prespana noč in ob 5. uri obilen zajtrk

Noč pred tako zahtevnim tekmovanjem je kratka in v najboljšem primeru slabo prespana. Budilka je na mobitelu zazvonila ob 5. uri. Start istrske »polovičke« je bil ob 9. uri. Treba je bilo (obilno) pozajtrkovati, saj ... prazna vreča ne stoji pokonci. Najprej voda z limono, nato dve jajčki na oko, štiri obilne rezine pečenega polnozrnatega kruha z marelično marmelado in skodelica črnega čaja z žličko meda. Zajtrk je sicer zelo subjektivna stvar. Nekateri pred tekmo s težav stavijo v usta hrano. Drugi pa bi pojedli ... bika. Izjemno pomembna pa je hidracija, na katero je treba paziti vsaj nekaj dni pred tekmovanjem.