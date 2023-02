Svetovna prvaka Norvežanka Tvibert in Nemec Schmid

Nemec Alexander Schmid je novi svetovni prvak v paralelnem veleslalomu alpskega smučanja. V velikem finalu je bil boljši od Avstrijca Adriana Pertla. Edini slovenski smučar v izločilnih bojih Žan Kranjec se je prebil do četrtfinala, v katerem ga je izločil kasnejši prvak Schmid. Kranjec je v tej disciplini osvojil končno šesto mesto.

Boj za tretje mesto je dobil Norvežan Timon Haugan, ki je v malem finalu premagal Avstrijca Dominika Raschnerja.

V ženski konkurenci je naslov svetovne prvakinje osvojila Norvežanka Maria Therese Tviberg, ki je v velikem finalu premagala Švicarko Wendy Holdener. Norvežanka Thea Louise Stjernesund je za bron ugnala Francozinjo Marie Lamure.

Slovenki Neja Dvornik in Nika Tomšič se nista uvrstili v današnje izločilne boje.

Najboljši od italijanskih smučarjev in smučark je bil Luca De Aliprandini, ki je bil izločen v četrtfinalu, Marta Bassino, Alex Vinatzer in Filippo Della Vita pa so bili izločeni v osmini finala.