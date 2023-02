Svetovne prvakinje Italijanke, slovensko čast reševala Polona Klemenčič

Italijanke Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller in Lisa Vittozzi so nove biatlonske svetovne prvakinje v štafeti. Slovenke Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič so predvsem po zaslugi slednje osvojila 12. mesto.

V težkih razmerah, prireditelji so zaradi toplega vremena in močnih sunkov vetra razmišljali celo o odpovedi, so se pred skoraj 24.000 gledalci najbolje znašle Italijanke.

Zelo dobro se je s favoriziranimi tekmicami najprej merila Comola, izkušena Wierer je nato našim zahodnim sosedam zagotovila vodstvo. Za presenečenje pa je poskrbela Auchentaller, ki je obdržala prvo mesto. V zadnji predaji je Vittozzi nato dobila neposredni dvoboj z nemško šampionko Denise Herrmann Wick za zlato. Bron so osvojile Švedinje. Francozinje in Norvežanke, ki so sodile v krog kandidatov za odličja, so kolajne zapravile že pred tem s slabim streljanjem.