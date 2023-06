Švicarski kolesar Gino Mäder v kritičnem stanju po padcu v grapo

Četrtkovo etapo dirke po Švici je zaznamovala nesreča Švicarja Gina Mädera (Bahrain Victorious), ki je ob visoki hitrosti na spustu do cilja v La Puntu padel in nekaj časa nepremično ležal v vodi. Na omenjenem odseku kolesarji dosežejo hitrost 100 km/h, poročajo tamkajšnji mediji, Mädera pa je zapeljal v grapo, ki se spušča 50 metrov pod cesto. Zdravniki so na kraj nesreče prišli dve minuti po padcu in si ga morali oživljati, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu. Njegovo zdravstveno stanje je kritično, poročajo nekateri mediji.

Na istem ovinku je nesrečo doživel tudi Američan Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), ki je zaradi pretresa možganov ostal v bolnišnici na opazovanju.

Na švicarski pentlji je v skupnem vodstvu Danec Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), ki ima osem sekund naskoka pred Avstrijcem Felixom Gallom (AG2R Citroen) in 18 pred Špancem Juanom Ayusom (UAE Emirates).