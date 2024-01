Švicarski smučar Marco Odermatt zmagal v Adelbodnu

Švicarski alpski smučar Marco Odermatt nadaljuje svojo fenomenalno serijo veleslalomskih zmag. Tudi na četrti tekmi svetovnega pokala v tej disciplini, v domačem Adelbodnu, je bil razred zase in je zabeležil še četrto zmago, sedmo zapovrstjo v veleslalomu, tretjo zaporedno v Adelbodnu in 29. nasploh v svetovnem pokalu.

Po razvrstitvi najboljših dveh bi tisti, ki tekme niso spremljali in so videli rezultate, zagotovo pomislili, da je šlo za superveleslalom ali smuk. Drugo mesto, sicer z velikim zaostankom za Švicarjem, od katerega je bil počasnejši za sekundo in 26 stotink, je namreč presenetljivo zasedel Norvežan Alexander Aamodt Kilde, ki v veleslalomu doslej še nikoli ni stal na stopničkah, do zdaj je bil njegov najboljši rezultat v tej disciplini četrto mesto.

Tretje mesto je z odlično drugo vožnjo, po prvi je bil šele 12., osvojil Hrvat Filip Zubčić, ki nadaljuje serijo uspehov v tej sezoni, v veleslalomski razvrstitvi je najbližje nepremagljivemu Švicarju.

V boju za najvišja mesta v tej disciplini je tudi slovenski smučar Žan Kranjec, ki pa je tokrat razočaral. Na zahtevni progi in slabi vidljivosti, zaradi megle so obe vožnji tudi skrajšali, je bil po prvem nastopu na 27. mestu, a zaostanek za vsemi razen za Odermattom ni bil velik in marsikdo je v drugo pričakoval velik skok naprej. A mu tudi druga vožnja ni posebej uspela, pridobil je sicer šest mest, a z 21. mestom zagotovo ni bil zadovoljen.

Drugi Slovenec na startu Hadalin se v prvi vožnji ni znašel in je s 4,51 sekunde zaostanka pristal na končnem 62. mestu, prehitel je le dva tekmovalca.