Tadej Pogačar kot Fausto Coppi

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec dirke po Lombardiji, ki se je začela v Bergamu in se po 255 km zelo razgibane trase končala v Comu. Svetovni prvak je sanjsko leto 2024 sklenil s 25. zmago v sezoni, še četrtič pa je slavil na jesenski klasiki Il Lombardia. Tak dosežek je doslej v zgodovini kolesarstva uspel le legendarnemu Italijanu Faustu Coppiju, ki je na lombardskih cestah slavil med letoma 1946 in 1949.

Pogačar, ki je bil še pred samim startom dirke nesporni favorit za zmago, je odločilni napad sprožil kar 48,5 km pred ciljem na zahtevnem klancu Colma di Sormano. Na vrhu je imel že več kot minuto prednosti pred najbližjimi zasledovalci, med katerimi so bili olimpijski prvak iz Belgije Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Španec Enric Mas (Movistar) in mladi Belgijec Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny). Pogačar je v nadaljevanju naskok še dodatno povečal in ciljno črto v Comu prečkal z več kot tremi minutami prednosti pred Evenepoelom. Tretje mesto je osvojil Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Kot že omenjeno je Pogačar v letošnji sezoni osvojil 25 zmag, med katere sodijo zmaga na svetovnem prvenstvu v Zürichu v cestni preizkušnji, dva spomenika (Liege-Bastogne-Liege in Il Lombardia) ter dirki po Italiji in po Franciji (tako na Giru kot na Touru s kar šestimi etapnimi zmagami). Sezono je začel z zmago na dirki Strade Bianche, slavil pa je še na dirki po Kataloniji (s štirimi etapnimi zmagami), na veliki nagradi Montreala in na dirki po Emiliji. Med profesionalci ima Pogačar pri 26 letih že 88 zmag.