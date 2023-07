Tadej Pogačar osvojil 20. etapo

Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zmagovalec predzadnje etape dirke po Franciji. Na trasi od Belforta do Le Marksteina (133,5 km) je bil boljši od Avstrijca Felixa Galla in Danca Jonasa Vingegaarda. Zmagovalec Toura je že znan, to je danes neuradno postal prav Vingegaard, saj bo v nedeljo na sporedu le še procesija na pariških cestah.

Pogačar je sicer v zelo naporni etapi poskusil z napadom na zadnjem vzponu, a se ni otresel Vingegaarda (Jumbo-Visma). Nato je po taktičnem boju dobil še pomoč moštvenega kolega, Britanca Adama Yatesa in v ciljnem sprintu zanesljivo ugnal tekmece. Najbližje mu je bil Avstrijec Gall (AG2R Citroen).

To je bila že Pogačarjeva 11. etapna zmaga na Touru, v letih 2020, 2021 in 2022 je slavil po trikrat, letos pa je bil najboljši še v šesti etapi. Skupno je v karieri slavil 62-krat, 14 od teh zmag pa je zbral na tritedenskih pentljah. Hkrati je bila to druga zaporedna etapna zmaga za slovenske kolesarje, potem ko je v petek slavil Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

V skupnem seštevku bo imel Vingegaard v Parizu 7:29 minute naskoka pred Pogačarjem, tretje mesto pa je pripadlo Britancu Adamu Yatesu (UAE Team Emirates), ki zaostaja 10:56 minute. V prvi peterici je prišlo do spremembe, saj je na četrtem mestu Simon Yates (Jayco-AlUla) prehitel Španca Carlosa Rodrigueza (Ineos Grenadiers).

Dirka po Franciji se bo v nedeljo končala s sprinterskim obračunom na Elizejskih poljanah v Parizu. Etapa se bo začela v Saint-Quentin-en-Yvelinesu in bo dolga 115,1 km.